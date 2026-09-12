Cae en Puebla a Hombre Buscado por Feminicidio de Andrea Maylin en Morelos

Ricardo 'N', señalado como probable responsable del feminicidio de Andrea Maylin Chino Ramos, fue detenido en el estado de Puebla tras permanecer prófugo de la justicia desde junio de 2025.

La detención se realizó el viernes 11 de septiembre como resultado de un trabajo interinstitucional entre autoridades federales y estatales, así como de la información proporcionada por Juan Carlos Chino Mauricio, padre de la víctima.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, Andrea Maylin fue reportada como desaparecida en junio de 2025 y posteriormente fue localizada sin vida en un predio del municipio de Tlayacapan, Morelos.

Tras los hechos, Ricardo 'N' permaneció prófugo de la justicia. Su captura fue posible mediante la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio.

En las acciones también participaron autoridades del Gobierno del Estado de Morelos y la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, dentro de un esquema de acompañamiento institucional a la familia de la víctima.

Por este mismo caso, los padres de Ricardo 'N' fueron vinculados a proceso el pasado 23 de junio por el delito de encubrimiento por favorecimiento, luego de que presuntamente le brindaran apoyo para evadir la acción de la justicia.

Los padres del detenido fueron capturados en el Estado de México y Veracruz, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

Tras su detención en Puebla, Ricardo 'N' fue trasladado a Morelos para comparecer ante la autoridad judicial que lo requiere por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio.

Las autoridades señalaron que Ricardo 'N' es investigado por su probable responsabilidad en los hechos y se presume inocente mientras no exista una sentencia emitida por la autoridad judicial.

APG