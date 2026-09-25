Concluye la Reunión de los Padres de los 43 con el Ministro Presidente de la SCJN

Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa fueron recibidos este viernes por Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a un día de que se cumplan 12 años del caso.

Cerca de las 12:00 horas, los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y familiares de los 43 desaparecidos realizaron un mitin frente al recinto judicial.

Luego, representantes de la SCJN salieron para invitar a los padres a una reunión con el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

Al exterior continúan las protestas en calma; se tiene previsto que al finalizar se movilicen a otros puntos aún no definidos. De lo contrario, regresarán al estado de Guerrero para mañana retornar a la Ciudad de México, para realizar una marcha nacional del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo lunes 28 de septiembre se dará a conocer un nuevo informe, el cual incluirá las detenciones más recientes por la desaparición de los 43 estudiantes.

Sheinbaum comentó que los padres de los normalistas ya están informados de todo.

Con información de N+.