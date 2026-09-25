Política

Concluye la Reunión de los Padres de los 43 con el Ministro Presidente de la SCJN

Estudiantes y padres de los 43 realizaron un mitin frente al recinto judicial, a un día de que se cumplan 12 años del caso

Protesta de padres de normalistas desaparecidos de AyotzinapaProtesta de padres de normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Estudiantes y padres de Ayotzinapa protestan en la SCJN a un día del aniversario de los 43 desaparecidos. Se espera un informe crucial el 28 de septiembre.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+