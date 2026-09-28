Próximo Año Jornada Laboral Será de 46 Horas, Confirma STPS

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) confirmó que en 2027 se iniciará con la primera reducción de la jornada laboral, con lo cual pasará de 48 a 46 horas por semana.

Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social, indicó que la reducción de la jornada beneficiará a más de 13 millones de personas sin disminuir salarios ni prestaciones.

“Porque trabajar menos horas no es trabajar menos sino avanzar a un mejor equilibrio entre trabajo, vida laboral y personal”, destacó el funcionario durante la conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

Es importante señalar que la la jornada laboral en México pasará de 48 a 40 horas semanales. La jornada diaria será de máximo 8 horas. Si se trabaja ese tiempo, la semanal laboral será de 5 días y se garantiza al menos 1 día de descanso.

De acuerdo con el Gobierno de México, con la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, se mantiene la jornada máxima diaria de 8 horas; pago de horas extras; prima dominical; pago en días festivos; regulación del tiempo de comida y vacaciones.

Con información de N+