Política

Próximo Año Jornada Laboral Será de 46 Horas, Confirma STPS

La reducción beneficiará a más de 13 millones de personas sin disminuir salarios ni prestaciones

Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión SocialMarath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social, durante conferencia matutina de prensa en Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro

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La jornada laboral será de 46 horas a partir de 2027, beneficiando a millones sin reducir salarios ni prestaciones. ¿Cómo impactará esto en tu vida diaria? Infórmate sobre este cambio significativo.

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