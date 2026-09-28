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Advierten que Redadas de ICE Impactarán en Precio de la Carne de Res

La declaración de los ganaderos se convierte en la más reciente crítica de la industria cárnica contra la campaña de deportaciones de Trump

Carne de resSe prevé aumento en el precio de la carne de res. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Las redadas de ICE en ranchos de Texas, Oklahoma y Kansas podrían disparar el precio de la carne de res. Ganaderos critican la campaña de deportaciones de Trump. Descubre más sobre esta alerta.

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