Detienen a Hombre que Almacenaba Huachicol, Dinero y Equipo Tecnológico en San Luis de la Paz

El fuerte olor a combustible ayudó a los elementos de Seguridad a la localización del inmueble donde había más de 90 mil litros de huachicol.

Autoridades resguardaron la zona del hallazgo.Foto: N+

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