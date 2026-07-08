Detienen a Hombre que Almacenaba Huachicol, Dinero y Equipo Tecnológico en San Luis de la Paz

Un hombre, de nombre Salvador, fue detenido después de que autoridades de los tres niveles de Gobierno, le encontraran en una propiedad más de 90 mil litros de huachicol en San Luis de la Paz, en Guanajuato.

Fue la misma Fiscalía General de la República, quien informó sobre esta detención que se realizó gracias a una denuncia ciudadana que ayudó a la ubicación de este centro de almacenamiento de combustible ilícito.

Los hechos ocurrieron tras la denuncia, que originó que elementos de varias corporaciones de Seguridad, acudieran al sitio que se especificaba, pero al llegar no encontraron nada en un principio, lo que provocó un despliegue mayor.

Minutos después, el fuerte olor a combustible ayudó a ubicar la zona, por lo que se realizó un operativo en la zona con la finalidad de resguardar el área, mientras ingresaban al inmueble en medio de un camino de terracería.

Al ingresar, lograron detener a una persona en este lugar, además de tener a la vista al parecer varias pipas donde se trasportaba el huachicol, al mismo tiempo que se localizaba también equipo tecnológico para la extracción del combustible.

Identifican al hombre detenido y es vinculado a proceso

En el operativo, fue detenido Salvador “N”, mientras que en el sitio fueron localizados 92 mil 941 litros de hidrocarburo, cuya posesión presuntamente no pudo ser acreditada conforme a la legislación vigente.

Además del combustible, los uniformados también aseguraron diversos indicios como equipo tecnológico, dinero en efectivo, los cuales forman parte de la carpeta de investigación que realizan las autoridades.

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