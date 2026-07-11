Fiorella y José Antonio Abren Una Escuela para Preparar a Médiums

El objetivo es ayudar a las personas a desarrollar sus dones para que puedan apoyar a la humanidad

La escuela de médiums fue abierta en Lima, PerúLa escuela de médiums fue abierta en Lima, Perú. Foto: Pixabay | Ilustrativa

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La conexión con el más allá es posible. Fiorella y José Antonio, médiums peruanos, enseñan a desarrollar dones espirituales en su escuela. Conoce historias que cruzan fronteras y tocan el alma.

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