Fiorella y José Antonio Abren Una Escuela para Preparar a Médiums

¿Existe vida después de la muerte? Es una pregunta que hasta hoy no tiene respuesta, pero dos médiums peruanos, Fiorella y José Antonio, fundadores del centro de formación espiritual denominado 44 Arcángeles, afirman que sí; que más allá de la muerte, hay mensajes del alma, mensajes que muchos esperan escuchar toda una vida.

José Antonio dirige una escuela de médiums. Desde niño, asegura, se conecta con el plano espiritual.

”Desde los 9 años fui consciente que veía cosas que no estaban. Tuve que callarme para dejar de asustar a mi familia, eso es desde los 12 años hasta los 32".

A su lado, Fiorella, su esposa, descubrió su propio don mientras enseñaba a otros a encontrar el suyo. Ella es psíquica.

"El canalizador, bueno, algunos, recibe emociones muy fuertes, incluso pueden ser dolores físicos, porque nos transmiten algunos dolores de cómo fallecieron".

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Auditorios abarrotados

Pero son las historias del público las que explican por qué la gente cruza fronteras para llegar donde ellos. Sus funciones son a teatro lleno.

Joselyn, una ciudadana estadounidense, señaló: "Me decía las cosas que solo papá sabía y al final dije vengo y ahora estamos acá para que me dé el abrazo de mi papá que me corresponde".

Son testimonios que despiertan curiosidad, pero también inquietud. Es el caso de la colombiana Claudia.

”Quiero entrar a la escuela de médiums de verdad, porque me parece maravilloso poder aprender y poner al servicio de la humanidad de quienes lo necesitan todos esos dones".

Su escuela de médiums ya forma en línea a más de dos mil alumnos alrededor del mundo.

Es uno de los fenómenos digitales más comentados y su puesta en escena en un teatro limeño es la antesala donde los mensajes del alma de los que partieron revelan lo que la muerte nunca podrá callar: que el amor de los seres queridos nunca se va.

Con información de Ricardo Burgos

ICM