Dice Trump que Hay Mil Misiles Apuntados Hacia Irán Si Intenta Asesinarlo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos dijo que hay mil misiles preparados y apuntados hacia Irán para atacarlo, si Teherán intenta asesinarlo, luego de que surgieran informaciones de acuerdo con las cuales Israel habría advertido a Washington de un supuesto plan iraní para matarlo.

El mandatario escribió en su red Truth Social, la noche de este viernes:

"Hay 1000 misiles armados y preparados y apuntados hacia la República Islámica de Irán, seguidos inmediatamente por miles más, en caso de que el gobierno iraní lleve a cabo su amenaza"

Aseguró que ha dado órdenes al Ejército de "destruir todas las zonas de Irán" en caso de que las autoridades de Irán lo asesinen o traten de hacerlo y dijo que la orden tiene un período de validez de un año, con posibilidad de prórroga.

El republicano concluyó su mensaje escribiendo:

"¡Alabado sea Alá! Presidente Donald J. Trump".

Instrucciones al Pentágono

Trump había asegurado ya en una entrevista con The New York Post, que dio instrucciones al Pentágono para atacar a Irán a "niveles nunca antes vistos" en caso de que sea asesinado como resultado de un complot de la República Islámica.

En la misma entrevista, dio a entender que no existe un complot, aunque afirmó que Teherán lo considera un objetivo desde hace años.

Tensiones entre Estados Unidos e Irán

Esta advertencia se da en medio de una nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, marcada por enfrentamientos militares recientes y amenazas cruzadas que han finalizado el alto el fuego logrado el mes pasado.



Con información de EFE.

LECQ