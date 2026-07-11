Dice Trump que Hay Mil Misiles Apuntados Hacia Irán Si Intenta Asesinarlo

Aseguró también que en caso de que las autoridades de Irán lo asesinen o traten de hacerlo, ha dado órdenes al Ejército de destruir todas las zonas de ese país

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.Foto: Reuters

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Con mil misiles apuntados a Irán, Trump lanza advertencia tras presunto complot para asesinarlo.

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