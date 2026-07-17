Nueva York Emite Alerta Sanitaria por Mala Calidad del Aire Previo al España vs Argentina

Nueva York enfrenta una alerta sanitaria por mala calidad del aire a solo unos días de la esperada Final del Mundial 2026 entre España y Argentina, luego de que las autoridades estatales advirtieran sobre niveles elevados de contaminación ocasionados por el humo de los incendios forestales en Canadá.

La advertencia fue emitida por el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (DEC) y el Departamento de Salud (DOH), que actualizaron el aviso de calidad del aire para varias regiones del estado, incluida el área metropolitana donde se disputará el partido más importante de la Copa del Mundo.

¿Por qué Nueva York emitió una alerta por mala calidad del aire?

De acuerdo con las autoridades, el humo proveniente de los incendios forestales en Canadá ha incrementado la concentración de partículas finas (PM2.5), uno de los contaminantes más peligrosos para la salud debido a que puede penetrar profundamente en los pulmones e incluso llegar al torrente sanguíneo.

Las zonas bajo alerta incluyen:

Ciudad de Nueva York

Long Island

Valle del Hudson

Capital Region

Adirondacks

Mohawk Valley

Central New York

Finger Lakes

Southern Tier

Western New York

Las autoridades señalaron que la calidad del aire podría alcanzar niveles considerados "insalubres para grupos sensibles", por lo que recomendaron reducir las actividades al aire libre.

¿Afectará la calidad del aire al España vs Argentina?

La alerta llega en la antesala de la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se disputará este domingo en el área de Nueva York-Nueva Jersey.

Aunque las condiciones actuales han generado preocupación entre aficionados y autoridades sanitarias, los pronósticos meteorológicos apuntan a que un frente frío acompañado de lluvias durante el fin de semana podría dispersar gran parte del humo antes del encuentro.

Sin embargo, especialistas advierten que la situación continuará siendo monitoreada y que las recomendaciones para asistentes podrían actualizarse conforme evolucione la calidad del aire.

AMP