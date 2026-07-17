Nueva York Emite Alerta Sanitaria por Mala Calidad del Aire Previo al España vs Argentina

Autoridades actualizaron el aviso de calidad del aire para varias regiones del estado, incluida el área metropolitana donde se disputará la Final de la Copa del Mundo

Lionel Messi, de Argentina, celebra tras el partido que les da el pase a la Final de la Copa Mundial. Foto: ReutersLionel Messi, de Argentina, celebra tras el partido que les da el pase a la Final de la Copa Mundial. Foto: Reuters
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