¿Partido de San Luis vs Cruz Azul Va Gratis por TV Abierta? Dónde Ver Transmisión de la Liga MX

El actual campeón del futbol mexicano hace su estreno y si aún no sabes a qué hora es ni en qué canal juega el Atlético de San Luis vs Cruz Azul, acá te dejamos el horario y dónde se puede ver la transmisión en vivo gratis del partido de la Jornada 1 de la Liga MX Apertura 2026, pues al parecer no se va a poder mirar por TV abierta.

Debido a que es el inicio de la Liga MX 2026, en una nota ya te dejamos fechas y horarios de todos los partidos de la Jornada 1. Además, te contamos todo sobre la eliminación del ascenso y descenso para este torneo y el resultado de Necaxa vs Atlante, juego que se encargó de abrir el telón para una nueva temporada en el balompié nacional.