Box En Vivo: Quién Pelea Este Sábado, Horario y Dónde Ver Gratis en México

Este fin de semana hay una gran actividad de eventos deportivos y uno de los más gustados por el público mexicano son las peleas de box, por eso acá te decimos quién pelea hoy sábado, a qué hora inicia la transmisión de la función y dónde ver en vivo gratis el espectáculo del pugilismo en México, pues uno de los combates es con un título en juego.

La cartelera de boxeo hoy es amplia y cada fin de semana vemos a decenas de jóvenes buscando hacerse de un lugar en este deporte, pero eso no exenta a nadie de sufrir las consecuencias, como el hombre que sufrió un infarto en su primer día de entrenamiento como boxeador y perdió la vida. O también el trágico caso de Prichard Colón, quien recientemente falleció, pero que desde hace varios años tenía daño cerebral derivado de un mal golpe que recibió en su última pelea como profesional.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sujetos Armados Incendian Ring y Obligan a Suspender Función de Box en Hermosillo

Hay varias peleas de boxeo para hoy, pero las que más sobresalen son las de Juan "El Güerito de Tepito" Pérez vs Osvaldo "El Terrible" Morales y la estelar de Alberto Mora vs Juan Pablo 'Pelón' Ramírez, donde en juego estará el título NABO OMB en la categoría peso superpluma. Dicha función se lleva a cabo en el Gimnasio Juan de la Barrera, recinto ubicado en la CDMX.

Cada pelea de box se va a poder ver en vivo por TV abierta en México. La transmisión dará inicio en punto de las 23:10 horas (11:10 de la noche, tiempo del centro de México) de este sábado 5 de septiembre. Estos son los horarios de inicio de la cartelera en diferentes ciudades del territorio mexicano:

22:10 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora.

23:10 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

00:10 pm del domingo en Cancún, Quintana Roo.

Si no te quiere perder estos combates, la función de box se puede ver en vivo hoy a través de Canal 5 gratis, señal disponible por TV Abierta en todo México. Vía online también estará disponible a través de ViX Premium, app de streaming que requiere de suscripción para gozar de su amplio catálogo.

AO