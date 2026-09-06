Cinco Muertos Deja Accidente De Avión De Carga de Amazon En Aeropuerto de Miami

Cinco personas murieron y varias más resultaron heridas tras el accidente de un avión registrado en el Aeropuerto Internacional de Miami. Los lesionados fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Rosie Cordero-Stutz, alguacil del condado de Miami-Dade, informó que no existe ningún riesgo para la seguridad pública tras el incidente.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) indicó que el vuelo 7598 de Prime Air se salió de la pista alrededor de las 14:00 horas, tiempo local. El equipo involucrado era un Boeing 767-300, procedente del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico.

El aparato chocó contra varios vehículos y posteriormente se incendió. Más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade acudieron al lugar para controlar las llamas y atender a las personas afectadas.

Los equipos de emergencia encontraron el Boeing envuelto en fuego, acompañado de una intensa columna de humo. Las labores se concentraron en sofocar el incendio y brindar atención a los heridos.

El Aeropuerto Internacional de Miami informó que el Boeing quedó inmovilizado en el extremo noreste de las instalaciones. Debido a la emergencia, las pistas y calles de rodaje permanecen cerradas, por lo que fueron suspendidos los despegues y aterrizajes.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la aeronave sobre una carretera, mientras una gran columna de humo se eleva detrás.