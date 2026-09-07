Localizan a Hombre en Avanzado Estado de Descomposición en Vivienda de Ciudad Juárez

Vecinos de la colonia Finca Bonita, en Ciudad Juárez, realizaron una llamada al número de emergencias 911 luego de localizar el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Pico Nelión y Montes del Cantal.

Tras el reporte, al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron el hallazgo y señalaron que el cuerpo de la víctima fue identificado como José, de 59 años de edad, por lo que procedieron a resguardar la zona.

Agentes de la Fiscalía General del Estado también acudieron al lugar para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y el levantamiento de evidencias que permitan determinar qué fue lo ocurrido.

Posteriormente, se solicitó la presencia de una unidad del Servicio Médico Forense para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley, la misma que permitirá determinar la causa de muerte.

En el lugar trascendió que el propietario habría llevado a José tiempo atrás para que cuidara la vivienda; sin embargo, se perdió contacto con el.