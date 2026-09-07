Seguridad

Localizan a Hombre en Avanzado Estado de Descomposición en Vivienda de Ciudad Juárez

Vecinos alertaron a las autoridades tras localizar el cuerpo sin vida de un hombre al interior de una vivienda en la colonia Finca Bonita.

Localizan a Hombre en Avanzado Estado de DescomposiciónLocalizan a Hombre en Avanzado Estado de Descomposición. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En la colonia Finca Bonita, vecinos encuentran un cuerpo en avanzado estado de descomposición.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+