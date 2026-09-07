Atacan con Arma Blanca a Velador de un Palenque en Ciudad Juárez

La tarde de este domingo se reportó el ataque con un arma blanca contra un hombre al interior del estacionamiento de un palenque, ubicado en el cruce de las calles Ejido Cuauhtémoc y Ejido Robinson, en la colonia Papalote Zaragoza, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo señalado en el lugar, un hombre ingresó herido a unos cuartos en construcción ubicados dentro del estacionamiento, por lo que vecinos del sector realizaron una llamada al número de emergencias 911.

Tras el llamado, al lugar arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes localizaron a la víctima, identificada como Rubén C., de 51 años de edad. El hombre, quien se desempeñaba como velador del palenque, presentaba una herida provocada por un objeto punzocortante en uno de sus costados.

Al sitio también arribaron paramédicos de Rescate para brindarle los primeros auxilios. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, fue necesario trasladarlo a un hospital para recibir atención médica, donde hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.

En el lugar, las autoridades informaron sobre la detención de tres personas, identificadas como Irvin Omar N., de 39 años; Jesús N., de 41 años, y Miguel Ángel N., de 64 años, quienes fueron señalados como presuntos responsables del ataque contra el hombre.