Seguridad

Atacan con Arma Blanca a Velador de un Palenque en Ciudad Juárez

Un hombre de aproximadamente 51 años resultó lesionado con un objeto punzocortante y tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Velador de un palenque es atacado con arma blancaVelador de un palenque es atacado con arma blanca. Foto: N+

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Un velador de 51 años fue gravemente herido en un palenque de Ciudad Juárez.

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