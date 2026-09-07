Turistas de la CDMX son Detenidos tras Altercado con Policías en Veracruz

A través de redes sociales se difundió un video en donde turistas presuntamente originarios de la Ciudad de México protagonizaron un altercado con elementos de tránsito y efectivos de la policía del municipio de Boca del Río, Veracruz.

En las imágenes se alcanza a observar a un hombre que fue sometido en el camellón del bulevar Miguel Alemán del municipio boqueño por parte de elementos de la policía municipal, mientras dos mujeres más se enfrentaban con otros efectivos.

A través de un post en sus redes, el Ayuntamiento de Boca del Río dio a conocer que el altercado se produjo después de que tránsito municipal les hiciera el alto por conducir sus vehículos de forma negligente y temeraria en estado de ebriedad.

Los turistas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), por los presuntos delitos de violación a la regla de tránsito, alteración del orden público y agresión a funcionarios públicos.