Seguridad

Turistas de la CDMX son Detenidos tras Altercado con Policías en Veracruz

Un grupo de personas originarias de la Ciudad de México protagonizaron un pleito con elementos de seguridad y vialidad en la ciudad de Boca del Río. Fueron puestos a disposición de las autoridades.

Turistas de la CDMX son Detenidos tras Altercado con Policías en VeracruzLos turistas fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Foto: Archivo | N+

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Turistas de CDMX detenidos en Veracruz tras altercado con policías por presuntamente conducir ebrios y de forma temeraria.

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