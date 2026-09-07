Autoridades Aseguran Granada de Fragmentación en Álamo Temapache, Veracruz

Una granada de fragmentación fue localizada en un predio localizado en el ejido La Unión, del municipio de Álamo Temapache, al norte del estado de Veracruz, lo que provocó una intensa movilización de las corporaciones de seguridad en la zona.

El reporte fue realizado por vecinos de la calle 5 de Mayo, entre Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero, quienes dieron aviso a las autoridades sobre la presencia de un objeto con características de presunto artefacto explosivo.

Al lugar en el que se reportó el artículo acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz (SSP), Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina (SEMAR) y Guardia Nacional (GN), quienes establecieron un perímetro de seguridad, mientras personal especializado se encargó de inspeccionar el objeto.

Tras confirmarse que se trataba de una granada de fragmentación, elementos del Ejército Mexicano asumieron el aseguramiento y procedieron a aplicar los protocolos correspondientes. Tras estos hechos no hubo reporte de personas lesionadas ni detenidas.