Seguridad

Autoridades Aseguran Granada de Fragmentación en Álamo Temapache, Veracruz

En la zona norte de la entidad veracruzana fue localizado un artefacto explosivo, por lo que se ocasionó un intenso operativo en la zona.

Autoridades Aseguran Granada de Fragmentación en Álamo Temapache, VeracruzHabitantes realizaron el reporte a las autoridades. Foto: Hipólito Moreno Tapia

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Granada de fragmentación hallada en Veracruz provoca movilización de seguridad. Autoridades aseguran el área.

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