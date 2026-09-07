Seguridad

Muere Hombre Ahogado en Estanque de Matamoros, Coahuila

Agentes del Ministerio Público ordenó el traslado del del cuerpo a la SEMEFO.

Muere Hombre Ahogado en Estanque de Matamoros, CoahuilaElementos de Protección Civil recuperaron el cuerpo del hombre. Foto: Protección Civil

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