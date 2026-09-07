Muere Hombre Ahogado en Estanque de Matamoros, Coahuila

Un hombre de 34 años perdió la vida ahogado en un estanque ubicado en la comunidad de San Miguel, en el municipio de Matamoros, Coahuila.

Elementos de Protección Civil del Estado rescataron el cuerpo sin vida de Jesús Hernández , de 34 años y con domicilio en Torreón, Coahuila, quien ingresó al estanque aproximadamente a las 17:30 horas y ya no logró salir.

Otras dos personas, de 26 y 35 años, también entraron al estanque para nadar; sin embargo, Jesús Hernández fue el único que no pudo salir del agua.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil estatal y municipal de Matamoros, así como personal del Cuerpo de Bomberos y de Seguridad Pública, quienes participaron en las labores de rescate.

El Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.