Sociedad

Fuga en Acueducto Florido-Popotla Deja Sin Agua a Colonias de Tijuana y Rosarito

Personal del organismo operador realiza labores para restablecer el servicio en las comunidades afectadas por la avería

Llevan Agua Gratis a Colonias Afectadas por la Falla en El CarrizoFoto: CESPT

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