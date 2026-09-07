Fuga en Acueducto Florido-Popotla Deja Sin Agua a Colonias de Tijuana y Rosarito

Una fuga localizada entre los tanques 5 y 6 del Acueducto Florido-Popotla provocó la falta de agua potable en distintas zonas de Tijuana y Playas de Rosarito, informó la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

Las zonas afectadas son Alisitos, Caleta Cove, Campo López, Cantamar, Cantiles Dorados, El Campito, El Descanso, Hacienda Vista del Mar, Ladrillera, Las Ventanas, Medio Camino, Misión del Mar, Misión del Mar I y II, Misión Vieja de San Miguel, Misión Viejo, Palacio del Mar, Plaza del Mar, Primo Tapia, Puerta del Mar, Puerto Nuevo, Rancho Reynoso, Santa Anita, en La Misión, Terrazas del Pacífico, Venustiano Carranza y Vista Marina.

Personal de la CESPT trabaja en la reparación de la fuga para restablecer el suministro de agua potable en las zonas afectadas.

APG