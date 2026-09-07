Sociedad

Estos Son los Casos en los que Sonará tu Celular por Nueva 'Alerta Máxima'

Esta optimización al sistema de alertamiento será implementada durante el último trimestre del 2026

Habilitan Nueva Alerta Máxima en Celulares para Estas EmergenciasHabilitaron alertas para celulares como las que se envian en caso de sismos. Foto: Cuartoscuro | Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+