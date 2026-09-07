Estos Son los Casos en los que Sonará tu Celular por Nueva 'Alerta Máxima'

Además de la Alerta Máxima por Sismo, los dispositivos celulares recibirán una alerta para otros fenómenos naturales, con un sonido distinto, informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que actualizó la regulación del sistema de alertamiento.

A partir del último trimestre del año, se incorporará un mensaje de advertencia para fenómenos naturales distintos a los sismos, con un sonido diferente al de la alerta sísmica, así como Avisos de Protección Civil que utilizarán el sonido configurado en el dispositivo para los mensajes SMS.

La Alerta Máxima por Sismo, detalló la CRT, mantendrá sin cambios su operación y su sonido característico. Con la modificación a la regulación, se incorporará una Alerta Máxima para otros fenómenos naturales, como huracanes, inundaciones, incendios, actividad volcánica y deslaves, entre otros.

Además, se incorporan Avisos de Protección Civil que informarán con anticipación sobre condiciones climáticas adversas y contingencias ambientales, como lluvias severas, frentes fríos extremos, olas de calor o mala calidad del aire.

"Esta modalidad permitirá a las autoridades emitir mensajes con horas o días de anticipación ante posibles riesgos, con fines de prevención, evacuación y resguardo, así como después de la emergencia para el seguimiento de indicaciones", especifica la comisión.

La recepción de estas alertas no dependerá de que las personas cuenten con saldo en sus líneas telefónicas ni requerirá conexión a internet. Por motivos de seguridad ciudadana, los mensajes no se podrán desactivar y las notificaciones aparecerán de forma inmediata en una ventana emergente (pop-up) en la pantalla del celular.

¿Cuándo serán implementados? Este nuevo sistema de alertamiento será implementado durante el último trimestre del 2026, una vez que los proveedores de telefonía celular hayan hecho las adaptaciones técnicas requeridas en sus sistemas.