Seguridad

Detienen en Tecomán, Colima, a Dos Integrantes del CJNG

A los detenidos se les aseguró una subametralladora, droga y artefactos explosivos

Integrantes del CJNG detenidos en ColimaIntegrantes del CJNG detenidos en Colima. Foto: Gabinete de Seguridad

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Dos presuntos miembros del CJNG detenidos en Colima con subametralladora y drogas. Conoce los detalles de esta importante captura en Cerro de Ortega.

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