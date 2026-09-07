Detienen en Tecomán, Colima, a Dos Integrantes del CJNG

Los detenidos fueron identificados como Josué Adaul 'N', de 18 años, e Isabel 'N', de 35 años, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tecomán, Colima.

A los detenidos se les aseguraron una subametralladora, un cargador, cartuchos útiles, artefactos explosivos, más de 12 kilos de marihuana y diversos envoltorios que contenían metanfetamina.

Se les acusa por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informó que la captura la realizaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima y de la Secretaría de Marina en la localidad de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán.

Con información de N+