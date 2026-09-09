Accidentes

Choque entre Vehículos Deja un Muerto y Cierre Total en Carretera de Puebla

Conductores tuvieron que tomar un camino de terracería tras el accidente ocurrido sobre la carretera Tecamachalco-Tochtepec a la altura de El Cuije.

Muere hombre en carretera de Tecamachalco, Puebla.Muere hombre en accidente en carretera de Puebla. Foto: CRM Tecamachalco | Ilustrativa

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un hombre perdió la vida luego de una colisión en carretera de Tecamachalco, peritajes determinarán las responsabilidades correspondientes.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Choque entre Vehículos Deja un Muerto y Cierre Total en Carretera de Puebla