Choque entre Vehículos Deja un Muerto y Cierre Total en Carretera de Puebla

Un hombre perdió la vida durante un fuerte accidente registrado sobre la carretera Tecamachalco–Tochtepec a la altura de la gasera y el acceso a El Cuije.

El tramo de la vialidad tuvo que ser cerrada en ambos sentidos mientras que el cuerpo de emergencias realizaba las labores de auxilio, por lo que automovilistas tuvieron que tomar un camino de terracería para poder continuar su camino.

Dos automóviles compactos estuvieron involucrados en este percance ocurrido en el municipio de Tecamachalco, la madrugada de este miércoles 9 de septiembre.

Paramédicos del municipio arribaron al sitio para brindar auxilio los afectados, lamentablemente uno de los ocupantes ya no contaba con signos vitales por lo que fue declarado muerto en el lugar.

La zona fue acordonada y la circulación resultó afectada mientras las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

De manera preliminar se sabe que el conductor de uno vehículos invadió el carril contrario provocando el choque fatal, agentes de Proximidad de Caminos de la Policía Estatal abanderaron la zona hasta que concluyeron los peritajes y el retiro de las unidades.

Las autoridades correspondientes llevarán acabo las investigaciones para que determinen cómo ocurrió el choque y finquen o deslinden las debidas responsabilidades.

De manera paralela un accidente dejó daños materiales en un automóvil que circulaba en la autopista Puebla-Atlixco en una zona en donde se realizan trabajos para la construcción de la nueva caseta de cobro.

Las obras que se llevan a cabo a la altura del kilómetro 9+160 y la falta de precaución habrían sido causa de este incidente que dañó severamente la carrocería de la unidad.

Autoridades viales hacen un llamado los conductores para respetar los límites de velocidad y el reglamento vial para prevenir este tipo de accidentes que pueden llegar a ser fatales.

Con información de Genaro Zepeda.

MCS