Accidentes

Tras Explosión de Pipa en Iztapalapa, Mamá de Jazlyn Pide Ayuda para Seguir Tratamiento en EUA

La niña sobrevivió tras ser protegida por su abuela, Alicia Matías, durante el estallido de la pipa

Las víctimas por la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia aún se recuperan de las lesionesFoto: Cuartoscuro
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