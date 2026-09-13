Internacional

Trump Critica a 'Fuerzas Negativas' que Buscan Desacelerar el Desarrollo de la IA

Estas declaraciones se producen pocos días después de que el investigador de IA, Jacob Coxon, decidiera abandonar la industria tras acusar a OpenAI y Anthropic de 'jugar con nuestras vidas'

Donald TrumpEl presidnete estadounidense, Donald Trump, en Irlanda. Foto: Reuters
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