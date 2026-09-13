Investigan Muerte de Mujer en Fraccionamiento San Valentín de Reynosa

Autoridades de emergencia atendieron durante las primeras horas de este domingo un reporte relacionado con la muerte de una mujer en el Fraccionamiento San Valentín, en Reynosa, Tamaulipas.

Los hechos fueron reportados sobre la calle Flor del Rosal, donde se movilizaron cuerpos de emergencia y autoridades para atender la situación.

De manera preliminar, el caso es investigado como un presunto feminicidio, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento no se han dado a conocer de manera oficial mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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