Seguridad

Investigan Muerte de Mujer en Fraccionamiento San Valentín de Reynosa

El reporte generó movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad en la zona

Investigan Muerte de Mujer en Fraccionamiento San Valentín de ReynosaAtienden Presunto Feminicidio en Reynosa. Foto: N+

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Movilización en Reynosa por la muerte de una mujer en San Valentín. Se investiga como presunto feminicidio.

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