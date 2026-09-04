Internacional

Reino Unido Responde a Javier Milei Luego de Discurso sobre Las Malvinas

El mandatario argentino emitió un mensaje a la nación sobre el polémico territorio en manos británicas, lo que ha derivado en un nuevo capítulo de tensiones entre ambos países

Las Malvinas están bajo dominio británico tras la guerra contra Argentina en 1982Las Malvinas están bajo dominio británico tras la guerra contra Argentina en 1982. Foto: Reuters

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