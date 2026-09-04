Video: Así Fue el Rescate de 2 Trabajadores Atrapados en Túnel Tras Riada en Nepal

Después de 9 días del desastre natural en los límites entre Nepal y China, Sanjay Sah, capataz mecánico, y Kabir Maharjan, supervisor mecánico, fueron rescatados por equipos de emergencia.

Además, los sobrevivientes dieron noticias que son bocanadas de esperanza para quienes siguen laborando en la zona: hay más personas vivas dentro del túnel, informó el vocero del Ejército nepalí, Raja Ram Basnet.

Los rescatistas escucharon por primera vez voces desde el interior del túnel el viernes por la mañana, lo que les confirmó que había gente viva y les permitió localizarlos, explicó Ram Neupane, diputado e ingeniero que participa en la operación.

Televisoras locales mostraron imágenes del primer operario rescatado, cubierto de lodo y saliendo del lugar cargado a hombros de un rescatista. Uno de los sobrevivientes estaba en estado crítico, según un comunicado de la oficina del primer ministro nepalí. Ambos hombres fueron trasladados por aire a un hospital en Katmandú.

Los dos hombres fueron localizados a unos 170 metros en el interior del túnel, según Basnet. Sah fue el primero en salir y posteriormente fue rescatado Maharjan.

Al menos 557 trabajadores están desaparecidos del proyecto hidroeléctrico Trishuli 3A a lo largo del río Trishuli, y se cree que unos 115 están atrapados en el túnel, según la Asociación de Productores Independientes de Energía de Nepal.

El ministro nepalí de Comunicaciones, Bikram Timilsina, señaló que los funcionarios siguen esperando poder rescatar a más trabajadores.

De acuerdo con las autoridades locales, cerca de 900 trabajadores de 12 proyectos hidroeléctricos siguen desaparecidos en Nepal, y se cree que aproximadamente 500 están atrapados en túneles.

Las operaciones de búsqueda se concentran desde hace días en varias centrales hidroeléctricas de la región, donde centenares de trabajadores permanecen sin localizar y se cree que parte de ellos podrían haber quedado atrapados en túneles bloqueados por barro y escombros.

Al menos mil 300 personas murieron en las inundaciones del 26 de agosto, que probablemente estuvieron causadas por el colapso de un glaciar, y más de 5 mil 600 siguen desaparecidas, según la agencia de gestión de desastres del país.

China reportó el miércoles por la noche 21 fallecidos y 541 en paradero desconocido en el lado tibetano de la frontera.

ICM