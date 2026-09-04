Internacional

Video: Así Fue el Rescate de 2 Trabajadores Atrapados en Túnel Tras Riada en Nepal

Los obreros fueron sacados con vida este viernes de un túnel del proyecto hidroeléctrico Trishuli 3A

Rescatistas lograron salvar a dos trabajadores atrapados en un túnel en NepalRescatistas lograron salvar a dos trabajadores atrapados en un túnel en Nepal. Foto: Reuters

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Video: Así Fue el Rescate de 2 Trabajadores Atrapados en Túnel Tras Riada en Nepal