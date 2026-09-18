Seguridad

Vinculan a Proceso a Presunto Feminicida de Claudia Tacoronte, Estudiante Asesinada en Morelos

Como parte de las pruebas que presentó la Fiscalía de Morelos fue el testimonio de la expareja del agresor; las autoridades pedirán la pena máxima

Francisco Javier 'N' luego de ser detenido.Foto: X @Fiscalia_Mor
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