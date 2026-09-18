Una jueza del Poder Judicial del Estado de Morelos ordenó vincular a proceso a Francisco Javier "N", por el feminicidio de Claudia Tacoronte, ocurrido el pasado 12 de septiembre en el municipio de Cuautla, Morelos.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el hombre atacó con un cuchillo a la estudiante de intercambio, de origen español, para robarle su teléfono celular. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó 26 datos de prueba en contra del imputado, entre ellos, las declaraciones de dos mujeres de identidad reservada.

Una de ellas dijo que vio a Francisco Javier "N" cuando atacó a la estudiante y posteriormente salió corriendo, que se lo encontró de frente e intentó detenerlo, pero al ver que portaba un cuchillo, decidió hacerse a un lado. La otra mujer que lo identificó fue su expareja, quien señaló que pudo reconocerlo en los videos por su forma de vestir y correr.

Durante la audiencia también se mencionó que el imputado cuenta con antecedentes penales por diversos delitos.

La jueza estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria y determinó que Francisco Javier “N” permanezca en prisión preventiva.

Antes de esto, la audiencia inicial de imputación se había retrasado debido a que el detenido estaba en traslado a los juzgados de Cuautla, ya que se encontraba en el penal de Atlacholoaya.

El imputado es defendido por un abogado de oficio.

Francisco Javier ‘N’ fue detenido ayer mediante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales en el centro del municipio de Cuautla, Morelos.

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Su detención se logró gracias a la colaboración de la ciudadanía. Pobladores de Cuautla alertaron en redes sociales a la policía sobre la presencia del hombre, que ahora luce rapado con la presunta finalidad de evadir a la justicia.

El feminicidio de la estudiante española que cursaba un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ocurrió el pasado 12 de septiembre, al interior de la Casa de Cultura de Cuautla.

Según las autoridades del estado, las primeras investigaciones indican que el móvil del asesinato fue el robo del teléfono celular de la víctima.

Fernando Blumenkron Escobar, fiscal general de Morelos, aseguró que las lesiones que el agresor le infiere a Claudia permiten establecer que fue un feminicidio, por la forma en que lo hizo, por lo que se solicitará la pena máxima de 70 años de prisión.

Francisco Javier 'N' tiene antecedentes penales por los delitos de robo y robo a casa habitación y ya ha estado recluido.

Con información de Arturo Sierra

LECQ