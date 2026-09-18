Internacional

Trump se Reunirá con Delcy Rodríguez la Próxima Semana en Nueva York

El primer encuentro entre ambos se dará en el marco de la Asamblea General de la ONU

Trump y Delcy Rodríguez se Reunirán Cara a Cara Por Primera Vez en Nueva YorkDelcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: AP

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