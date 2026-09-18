Trump se Reunirá con Delcy Rodríguez la Próxima Semana en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, el martes de la próxima semana en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El encuentro será informal, sin tratarse de una reunión bilateral, según Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.

El funcionario estadounidense informó a periodistas que Trump también se reunirá con Andy Burnham, primer ministro del Reino Unido, y con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y líderes del Consejo de Cooperación del Golfo.

El encuentro cara a cara será el último punto de la agenda de Trump durante su visita a Nueva York para la Semana de Alto Nivel de la ONU, donde el martes pronunciará un discurso ante la Asamblea General.

Este será el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

El pasado domingo, Trump dijo a la prensa que existía la posibilidad de que se produjera este encuentro, mientras que el portal Axios informó el jueves que se estaban ultimando los detalles de la reunión.

Desde que Estados Unidos detuvo y quitó del poder a Maduro en Caracas en enero pasado, la Administración de Trump respaldó al nuevo Gobierno de Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, y restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela, suspendidas desde 2019.

La principal muestra del acercamiento entre Washington y Caracas se produjo recientemente con el anuncio de un acuerdo petrolero que permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.

El pacto ha suscitado recelos entre sectores que consideran que al Gobierno de Trump solo le interesa el petróleo y sin impulsar una transición democrática en Venezuela.

HVI