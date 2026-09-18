Sociedad

Realizan Simulacro de Sismo en la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez

Durante el simulacro se evacuaron alrededor de 500 personas en un tiempo de 3 minutos con 10 segundos

Se evacuaron alrededor de 500 personasSe evacuaron alrededor de 500 personas. Foto: N+

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