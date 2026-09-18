La tarde de este viernes se llevó a cabo un simulacro de sismo en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre cómo actuar antes, durante y después de un movimiento telúrico.

En el simulacro participaron integrantes de la Unidad Interna de la Presidencia Municipal, conformada por empleados capacitados por el Heroico Cuerpo de Bomberos para actuar ante diversas situaciones que puedan poner en riesgo a la ciudadanía.

Como parte del ejercicio, se evacuaron alrededor de 500 personas en un tiempo de 3 minutos con 10 segundos; además, se simuló que cuatro personas resultaron lesionadas, así como un incendio en el área del sótano, donde se registraron explosiones y una fuga de gas en las instalaciones.

En el simulacro participaron alrededor de 20 brigadistas del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como integrantes del Comité Local de Ayuda Mutua, paramédicos de Rescate, Urge, Cruz Roja y One Life.

Sergio Rodríguez, director de Protección Civil, comentó que el simulacro se realizó este viernes debido a que el 19 de septiembre será día inhábil, por lo que se buscó realizar el ejercicio con anticipación para promover la participación de la población.