Astronomía

Descubren Exoplaneta 'Fénix' que Sobrevivió de las Cenizas de su Estrella

Científicos hallaron la que posiblemente sea la primera estrella de segunda generación, que orbita alrededor de la estrella muerta que le dio origen

Planeta HS 0209+0832, posiblemente renacido de las cenizas de su estrellaHallan planeta fénix que renació de su estrella muerta. Foto: Universidad de Warwick

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