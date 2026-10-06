Descubren Exoplaneta 'Fénix' que Sobrevivió de las Cenizas de su Estrella

Las estrellas no mueren en paz. Cuando se quedan sin combustible, dependiendo de su tamaño, puede explotar como una supernova, expandirse de forma violenta o incluso dar origen a un agujero negro.

Por décadas los científicos han discutido si un planeta puede sobrevivir a este final violento. Ahora, astrónomos de la Universidad de Warwick han hallado el primer planeta de segunda generación, un fénix que sobrevivió a las cenizas de su estrella.

El exoplaneta en cuestión se encuentra a 790 años luz y orbita a HS 0209+0832, una enana blanca a 790 años luz. Cuando esta estrella murió expulsó material que dio lugar a un planeta nuevo.

Cuando se analizan al Sol y los planetas del sistema solar, se puede inferir fácilmente que los ocho planetas y nuestra estrella nacieron del mismo material. Compartimos materia prima. En cambio, el posible exoplaneta hallado sería diferente al de la estrella que le precedió. Al respecto, el estudio publicado en Nature Astronomy explica sobre la estrella muerta:

“La atmósfera de HS 0209+0832 está fuertemente enriquecida en elementos más pesados ​​que el hierro —incluidos el zinc, el cobre y el niobio—, pero presenta una deficiencia de los elementos rocosos habituales, como el silicio y el hierro”.

En cuanto al posible planeta Fénix, el estudio señala que tiene una gran presencia de helio formado al interior de una estrella y que en este momento estaría liberando material debido a sus altas temperaturas:

“La presencia de helio fotosférico y la ausencia de elementos rocosos terrestres sugieren que la enana blanca está acrecentando material procedente de la atmósfera liberada por un candidato a planeta gigante en fase de fotoevaporación”. Al respecto, Jamie Williams, miembro del equipo de la Universidad de Warwick y autor principal del artículo, explicó en un comunicado:

“Los planetas de segunda generación son mundos que se forman a partir del material que una estrella expulsa al morir. Son increíblemente raros, y encontrar uno alrededor de una enana blanca fue algo totalmente inesperado. Es algo así como encontrar un planeta que ha surgido de las cenizas de la misma estrella que alguna vez orbitó”.

Aunque los científicos sospechaban desde hace tiempo que podían existir planetas “renacidos”, esta es la primera vez que se descubre un planeta de segunda generación alrededor de una enana blanca.

El hallazgo se vuelve especialmente relevante cuando se toma en cuenta que nuestro Sol habrá de convertirse en una enana blanca al final de sus días. Dentro de 6 mil millones de años, cuando se agote todo su combustible, solo quedará una pequeña estrella compacta, rica en oxígeno y carbono.

Nuestro Sol no es lo suficientemente grande para formar una supernova. Mucho menos podría derivar en un agujero negro. Su final será mucho más modesto. Habrá de expandirse por un tiempo hasta volverse una pequeña gigante roja.

En este proceso puede que se trague la Tierra y los otros planetas cercanos. Y cuando se quede sin todo el combustible restante se contraerá en una pequeña y relativamente fría enana blanca. El estudio elaborado en la Universidad de Warwick demuestra que el Sol habrá de morir, pero este podría no ser el fin del sistema solar y que nuevos planetas pueden surgir incluso después de un final violento:

“El descubrimiento de este planeta de segunda generación, químicamente distinto del material de primera generación, demuestra que pueden formarse planetas en órbitas cercanas a enanas blancas tras la etapa de secuencia principal”.