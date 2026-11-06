Espectáculos

Mexicano Carlos Reygadas Recibirá el Premio de Honor del Festival Internacional de Cine de Gijón

El certamen se realizará del 13 al 21 de noviembre de 2026 en España

Carlos Reygadas, cineasta mexicanoCarlos Reygadas, cineasta mexicano. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El Festival de Cine de Gijón 2026 honrará a Carlos Reygadas y Peter Mullan. Conoce las películas y cineastas que marcarán esta edición.

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