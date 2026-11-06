Mexicano Carlos Reygadas Recibirá el Premio de Honor del Festival Internacional de Cine de Gijón

Carlos Reygadas, cineasta mexicano, recibirá el Premio de Honor del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), que celebrará la edición 64 del 13 al 21 de noviembre de 2026, en España.

Reygadas, de 55 años de edad, ha dirigido películas como Batalla en el cielo, Japón y Luz silenciosa, cinta que fue elegida por la Academia Mexicana de las Artes para representar a México en la categoría Mejor Película en Lengua Extranjera en los Premios Oscar, sin embargo, no obtuvo la nominación.

Festival Internacional de Cine de Gijón 2026

Este viernes, se presentó la nueva edición del Festival Internacional de Cine de Gijón en el que se exhibirán 111 películas dirigidas por mujeres, 82 de producción española, un estreno internacional y dos europeos.

Junto a Carlos Reygadas también recibirá el Premio de Honor el actor y director escocés, Peter Mullan, mientras que la directora barcelonesa, Belén Funes, será galardonada con el premio Comadre de Cine, y la directora y guionista francesa, Caroline Deruas Peano, será reconocida con el Premio Especial Retueyos.

Entre las principales presencias internacionales destaca la del estadounidense Hal Hartley, figura fundamental del cine independiente norteamericano, que presentará Where to Land; la cineasta israelí Ann Oren, autora de Piaffe, que acudirá con Objet a, o la directora sueca Maria Bäck, que presentará Brave New Love.

En tanto, el estadounidense James Benning presentará EIGHT BRIDGES tras su paso por el Forum de la Berlinale y la argentina Lucia Seles volverá a Gijón con nuevos trabajos de su universo cinematográfico.

Mientras que el argentino Lisandro Alonso lleva a la muestra La libertad doble y la cineasta griega Konstantina Kotzamani presentará Océano Titánico.

Con información de N+ y EFE.

RMT