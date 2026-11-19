Un accidente vial se registró en la avenida Antonio J. Bermúdez, en Ciudad Juárez, luego de que una conductora presuntamente le cerrara el paso a otro vehículo cuando intentaba girar hacia la calle Faraday.

De acuerdo con las versiones proporcionadas por las autoridades, una mujer conducía un automóvil azul marino sobre la avenida y, al llegar al cruce mencionado, otro vehículo que circulaba en sentido opuesto intentó dar vuelta hacia la calle Faraday, lo que provocó el choque.

Agentes de Seguridad Vial acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente. La conductora señalada como responsable quedó detenida hasta que pague los daños ocasionados.

Las autoridades también informaron que la mujer presentaba una lesión en la pierna izquierda, pero rechazó recibir atención médica.

Debido al accidente, se solicitó el apoyo de Auxilio Vial para retirar los vehículos involucrados y evitar que se generara tráfico en ese sector de Ciudad Juárez.

PT