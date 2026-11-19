Un adulto mayor de aproximadamente 80 años, conocido como “Don Pepe”, fue localizado sin vida al interior de su departamento en la colonia Carriles, en Córdoba. El hombre vivía solo y fueron vecinos quienes solicitaron apoyo al no tener noticias de él.

El inmueble se encuentra sobre la avenida 18, entre las calles 12 y 14, donde se registró la movilización de corporaciones policiacas luego del reporte ciudadano. Para ingresar al departamento fue necesario abrir la puerta.

El hallazgo ocurrió la mañana de este jueves 19 de noviembre. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal tomaron conocimiento de los hechos y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional y Servicios Periciales, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y procedieron al levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, las causas del fallecimiento no han sido esclarecidas.