Auto Choca a Taxi y Huye; Unidad Termina Sobre la Banqueta de un Banco en Veracruz

La noche de este lunes 17 de agosto, ocurrió un accidente donde un vehículo habilitado para servicio de taxi terminó en la banqueta de un banco del bienestar, el cual se encuentra ubicado sobre Camino Nacional en el municipio de Río Blanco, en la zona centro de estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor, un hombre de la tercera edad, circulaba a bordo del taxi marcado con el número económico 2552, perteneciente al municipio de Orizaba, cuando habría sido impactado en la parte trasera por otra unidad.

Tras el golpe, el taxista habría perdido el control del vehículo y terminó sobre la banqueta. La otra unidad se dio a la fuga para evadir responsabilidades.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil de Río Blanco y elementos de la Policía Estatal, quienes abanderaron la zona y brindaron atención prehospitalaria al conductor, cuya identidad se mantiene bajo resguardo.

El hombre fue valorado por personal médico pero no requirió traslado. El taxi quedó a disposición de las autoridades correspondientes para la responsabilidad que le resulte.