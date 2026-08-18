Accidentes

Auto Choca a Taxi y Huye; Unidad Termina Sobre la Banqueta de un Banco en Veracruz

En Río Blanco, un adulto mayor que conducía un taxi sufrió un aparatoso choque, saliendo proyectado contra la zona peatonal frente a una sucursal del banco del bienestar.

Vehículo impacta por alcance a un taxi y lo lanza contra la banqueta de un banco del bienestar; Responsable se dio a la fugaVehículo impacta por alcance a un taxi y lo lanza contra la banqueta de un banco del bienestar; Responsable se dio a la fuga. Foto: N+

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Un taxi termina en la banqueta de un Banco del Bienestar en Veracruz tras un choque. El conductor era un adulto mayor, quien resultó ileso tras el aparatoso accidente.

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