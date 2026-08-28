Internacional

ICE Contempla Perros Robot en Operativos Migratorios y Destinaría 2 MDD

Las unidades robóticas podrían apoyar distintas labores durante despliegues

Perro robotPerro robot de Boston Dynamics. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+