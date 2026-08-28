ICE Contempla Perros Robot en Operativos Migratorios y Destinaría 2 MDD

La tecnología podría convertirse en un nuevo recurso para los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La dependencia contempla adquirir perros robot, con una inversión de hasta 2 millones de dólares.

La propuesta quedó asentada en el Sistema de Previsión de Planificación de Adquisiciones (APFS) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), donde se establece que ICE busca adquirir robots SPOT fabricados por Boston Dynamics.

El registro corresponde a un nuevo requerimiento y contempla como lugar de actuación Fort Benning, Georgia.

La documentación señala que estos equipos tendrían como objetivo apoyar a los agentes en labores que impliquen ingresar o trabajar en sitios que representen algún riesgo.

De acuerdo con la descripción incluida en el registro, la capacidad robótica permitiría realizar tareas de inspección, obtener información sobre el entorno y evaluar posibles riesgos sin exponer directamente al personal.

El planteamiento también busca que los robots sirvan como una herramienta para mejorar la seguridad de los agentes y facilitar la toma de decisiones durante las operaciones.

El proyecto contempla un presupuesto estimado de entre 1 y 2 millones de dólares. En el documento se señala que cada robot SPOT tiene un precio aproximado de 75 mil a 375 mil dólares, dependiendo de las características o modificaciones que pudieran solicitarse.

La tecnología de Boston Dynamics también estuvo presente en el contexto de seguridad de la Copa Mundial de Futbol 2026. Sin embargo, el fabricante y la FIFA aclararon que los perros robot utilizados durante el torneo no contaban con funciones de escaneo ni reconocimiento facial.

FBPT