Detienen a Hombre con 6 Mil Dosis de Droga en San Francisco del Rincón, Guanajuato

En la comunidad de San Roque de Montes, en San Francisco del Rincón, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, lograron el aseguramiento de 6 mil 385 dosis de droga que llevaba un hombre por la calle.

De acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, los hechos ocurrieron cuando los uniformados realizaban un patrullaje de rutina por las calles de esta comunidad.

En cierto momento, vieron a un hombre que al notar la presencia de la policía se comportó de forma sospechosa mientras cargaba una hielera, acción que llamó la atención de los FSPE, quienes se acercaron.

Al interrogar al hombre, notaron que se contradecía, por lo que procedieron a revisar la hielera que llevaban encontrando en su interior 6 mil 385 dosis de sustancias con características similares a la marihuana, el cristal y la cocaína.

En ese momento, procedieron a su detención, mientras se daba aviso a otras corporaciones de seguridad, arribando minutos después integrantes de la Comisaría Regional X y del Grupo Táctico Regional (GTR).

Ahí, las autoridades lograron identificar al hombre como Alberto “N”, de 44 años, originario de la comunidad San Antonio de la Paz, quien junto con las 6 mil 385 dosis de presuntas drogas, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).