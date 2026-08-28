Seguridad

Detienen a Hombre con 6 Mil Dosis de Droga en San Francisco del Rincón, Guanajuato

Elementos de las FSPE vieron a una persona sospechosa en la comunidad San Roque de Montes, al detenerla le encuentran la mercancía en una hielera.

La droga fue asegurada y el hombre detenido.Foto: FSPE

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Un hombre fue capturado con 6,385 dosis de droga en una hielera.

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