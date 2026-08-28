Fiscalía de Tamaulipas Niega Fundamento para Cambiar a Jueza en Caso Dafne

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas consideró que no existe fundamento para remover a la jueza María Ciria Mora González del caso Dafne Zapata, luego de que la defensa de Danna Yanina “N” solicitara su cambio.

El fiscal explicó que la defensa solicitó una audiencia de sobreseimiento, figura que, señaló, implica terminar el proceso por una causa irrefutable y requiere cumplir con las condiciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Al respecto, señaló: “Nosotros estimamos que no es el caso. No hemos sido notificados formalmente de esa solicitud que hizo la defensa, pero sabemos que es una petición que simplemente se concretó a pedir la audiencia, pero no a exponer las condiciones que la ley procesal requiere”.

Puso como ejemplo que sería necesario presentar una prueba contundente, como un video que ubicara a la joven en otro lugar realizando actividades distintas a los hechos que se le imputan.

Sobre la solicitud para cambiar a la jueza, el fiscal aclaró que no fue ella quien respondió a la petición. “Consideramos que no hay fundamento real para que se cambie de jueza. Quien dictó el acuerdo, dando un plazo de tres días a la defensa para que exponga o aclare la hipótesis en la que pretende basar ese debate, es un juez de despacho distinto del juez de control que está actuando en esta etapa del proceso”.

Indicó que actualmente existe comunicación y coordinación con la FGR, e incluso no descartó que puedan realizarse nuevos peritajes relacionados con el caso.

Finalmente, detalló que se analizan estudios de distintas disciplinas forenses que podrían contribuir a la investigación.