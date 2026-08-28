Seguridad

Fiscalía de Tamaulipas Niega Fundamento para Cambiar a Jueza en Caso Dafne

La Fiscalía estatal señaló que no existen elementos para sustituir a la jueza y confirmó coordinación con la FGR para analizar nuevos peritajes en el caso.

Fiscalía de Tamaulipas Niega Fundamento para Cambiar a Jueza en Caso DafneFiscalía de Tamaulipas Niega Fundamento para Cambiar a Jueza en Caso Dafne. Foto: N+

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El caso Dafne sigue sin cambios de jueza. La Fiscalía de Tamaulipas afirma que no hay razones para hacerlo. Se estudian nuevos peritajes.

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