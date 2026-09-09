Acusan a Noel Clarke, actor de ‘Doctor Who’, de Seis Delitos Sexuales

Noel Clarke, reconocido por su participación en la serie Doctor Who, enfrenta un proceso judicial en Reino Unido luego de que la Policía Metropolitana de Londres informó sobre varios cargos relacionados con presuntos delitos sexuales.

El actor enfrenta seis cargos relacionados con presuntos delitos sexuales. Las acusaciones señalan dos por agresión sexual, tres por voyerismo y una por exhibicionismo. Los hechos investigados habrían ocurrido en un periodo de nueve años y estarían relacionados con cinco mujeres.

La Fiscalía de Corona de Londres informó "nuestros fiscales han trabajado para demostrar que existen pruebas suficientes para llevar este caso a los tribunales y que hacerlo redunda en el interés público".

De igual forma, precisó que colaboraron con la Policía Metropolitana en la investigación de los hechos.

Clarke, quien ganó notoriedad por dar vida a Mickey Smith en la popular serie británica ‘Doctor Who’, deberá presentarse el próximo 21 de octubre ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, ubicado en el centro de Londres.

A lo largo de su trayectoria, ha sido ganado reconocimientos como el premio Laurence Olivier como mejor actor revelación en 2003, mientras que en 2009 obtuvo el BAFTA a la estrella emergente.

FBPT