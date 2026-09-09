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'South America': La Nueva Burla de 'South Park' Contra los Planes de Trump

Trey Parker y Matt Stone se burlan de los esfuerzos de Trump por renombrar territorios geográficos con la palabra 'América'.

south-park-cambia-nombre-south-america-trumpFoto: Getty Images

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¿South Park o South America? La serie se ríe de Trump y sus cambios de nombres geográficos. No te pierdas el estreno de la temporada 29.

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