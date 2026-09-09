'South America': La Nueva Burla de 'South Park' Contra los Planes de Trump

Los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, anunciaron que la serie cambiará de nombre a South America. El anuncio llegó justo antes del estreno de la temporada 29 del programa, previsto para el 16 de septiembre en Comedy Central, con disponibilidad en Paramount+ al día siguiente.

Parker y Stone explicaron en un comunicado que el cambio de nombre busca burlarse de los esfuerzos del presidente Trump por rebautizar accidentes geográficos.

La broma hace referencia directa a una serie de decisiones del mandatario: una orden ejecutiva firmada en agosto que dispuso renombrar el Lago Ontario como "Lake America", y una orden similar de 2025 que cambió el nombre del Golfo de México por "Golfo de América".

Trump también compartió un video en redes sociales que sugería que Nuevo México podría convertirse pronto en "New America", ampliando así su patrón de renombrar territorios con la palabra "América".

Lo más filoso del comunicado de los creadores fue el sarcasmo dirigido a las grandes tecnológicas y a su propia casa productora. "Inspirados por la valentía y el patriotismo de Apple y Google, estamos cambiando el nombre de South Park a SOUTH AMERICA. Queremos agradecer especialmente a nuestra empresa matriz, Paramount, una Capitulación Skydance", señalaron Parker y Stone.

Apple y Google habían modificado recientemente el nombre del "Lago Ontario" en sus respectivas plataformas de mapas a "Lake America" tras la orden ejecutiva de Trump, después de haber hecho lo mismo con el cambio de "Golfo de México" meses antes.

Los creadores de South Park hicieron el anuncio un día después de que el programa ganara el Emmy a Mejor Programa Animado.

Trump fue retratado y satirizado intensamente durante las temporadas 27 y 28, emitidas en 2025, luego de que la serie abandonara su antigua estrategia de usar al personaje Mr. Garrison como espejo del mandatario para representarlo de forma directa.

Esas temporadas incluyeron una trama en la que el personaje de Trump embarazaba a Satán e intentaba abortar al feto, y en el final de la temporada 28 el bebé moría por suicidio en el vientre de Satán, una referencia directa a la muerte de Jeffrey Epstein.

El programa también se burló de otros funcionarios de la administración, como la entonces secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, la exfiscal general Pam Bondi y el vicepresidente JD Vance.

Por ahora, el cambio de nombre es únicamente simbólico; la serie continuará transmitiéndose como South Park, y el cambio parece ser una estrategia promocional por el estreno de su nueva temporada.