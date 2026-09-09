Tráfico vehicular

Carreteras Cerradas por Bloqueos o Accidentes, Según Reportes de Capufe y GN

Autoridades reportan afectaciones y presencia de manifestantes en diversas vialidades del país

Bloqueo en carretera Toluca-TenangoBloqueo en carretera Toluca-Tenango. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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No te quedes atrapado en el tráfico. Conoce los cierres y accidentes en las carreteras de México. Infórmate con los reportes actualizados de Capufe y GN.

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