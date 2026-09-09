Carreteras Cerradas por Bloqueos o Accidentes, Según Reportes de Capufe y GN

¡Que no se te haga tarde! En N+ te presentamos los reportes de las principales carreteras de México, ya que es muy importante saber si hay bloqueos, accidentes o cualquier afectación en la vía por la que transitas, para que puedas elegir la mejor ruta y llegar a tiempo a tu destino.

Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras emiten avisos sobre la situación de las principales vialidades del país, ya que cualquier inconveniente afecta a cientos de personas que transitan por las autopistas.

Este miércoles, las autoridades han reportado las siguientes afectaciones en carreteras:

A las 12:26 horas, se informó sobre la presencia de manifestantes cerca del km 026+850, de la carretera Zacatecas-Durango, a la altura de la Caseta de Peaje Calera, en el municipio de Calera, Zacatecas.

En Michoacán, a las 12:12 horas, se registró presencia de manifestantes cerca del km 390+000, de la carretera Maravatío-Zapotlanejo, a la altura de la Plaza de Cobro Vista Hermosa, con dirección a Vista Hermosa.

A las 11:37 horas, se reportó presencia de manifestantes cerca del km 098+000 de la carretera Zacatecas-Aguascalientes, a la altura del municipio de Guadalupe, Zacatecas.

A las 7:48 horas, se reportó cierre parcial de circulación en la Autopista Tecate-La Rumorosa, km 90, dirección Tecate, por un accidente.

Hay presencia de manifestantes en la carretera Toluca-Palmillas, cerca del km 013+100, a la altura de la plaza de cobro El Dorado Toluca, Estado de México. Así como en la carretera federal Oaxaca-Puerto Ángel, a la altura de la localidad Vicente Guerrero, municipio de Zaachila, Oaxaca.

En la Autopista México-Puebla se reportó cierre parcial de circulación en el km 71, dirección CDMX, por un accidente vial reportado a las 7:24 de la mañana.

Mientras que en a las 7:20 se registró carga vehicular en la Autopista Cuernavaca-Acapulco, km 98, dirección Cuernavaca, sin reporte de incidente.

En la Autopista México-Querétaro, se registró un choque a las 7:16 horas, en el km 80, dirección CDMX, sin embargo, ya fue atendido y el tramo opera de manera normal. También en el km 33 hay carga vehicular en dirección a CDMX.

A las 7:10 horas, se reportó cierre de circulación en la Autopista Querétaro-Irapuato, km 43, dirección Irapuato, por accidente vial.

En Veracruz, cierre parcial de circulación cerca del km 204+300 de la carretera Poza Rica-Veracruz, por accidente reportado a 3:57 de la madrugada.

Con información de N+

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