Reporte de Carreteras Cerradas por Bloqueos o Accidentes, Según Reportes de Capufe y GN

Para elegir la mejor ruta y llegar a tiempo a tu destino, te presentamos los reportes de las principales carreteras de México, ya que es muy importante saber si hay bloqueos, accidentes o cualquier afectación en la vía por la que transitas.

Diariamente las autopistas del país registran diversos eventos que afectan la circulación, pero es más fácil evitar las zonas conflictivas con los reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras, que diariamente emiten avisos sobre la situación en las vialidades.

Este martes, Capufe y Guardia Nacional Carreteras han reportado las siguientes afectaciones en carreteras:

A las 10:04 horas, se reportó presencia de manifestantes en ambos sentidos de la Autopista Entronque Cd. Cuauhtémoc-Osiris, a la altura de la Plaza de Cobro Zacatecas, sin cierre a la circulación.

A las 8:45 de la mañana, se reportó presencia de manifestantes en la Autopista Tehuacán-Oaxaca, en ambos sentidos de la Plaza de Cobro Huitzo, sin cierre a la circulación.

En la autopista México-Querétaro, hay reducción de carriles en el kilómetro (km) 160, dirección Querétaro, por atención de accidente reportado a las 7:58 de la mañana. También se reportó un accidente cerca del km 042+900, a la altura de la Caseta de Cobro Tepotzotlán, sin embargo, ya fue atendido.

Mientras que en la Autopista Guadalajara-Colima, hay cierre parcial de circulación a la altura del km 58, dirección Colima, por maniobras de grúa para el retiro de unidad siniestrada en carril de alta.

En la Autopista Cuernavaca-Acapulco, hay carga vehicular, a la altura del km 98, en dirección Cuernavaca, sin reporte de incidente.

En Jalisco, se reportó cierre parcial de circulación cerca del km 426+900 de la autopista Maravatío-Zapotlanejo, a la altura de la caseta de cobro "Ocotlán", del mismo municipio, con dirección a Maravatío de Ocampo, Michoacán, por un accidente vial.

Con información de N+

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