Tráfico vehicular

Reporte de Carreteras Cerradas por Bloqueos o Accidentes, Según Reportes de Capufe y GN

Hay presencia de manifestantes en la Autopista Tehuacán-Oaxaca, en la Plaza de Cobro Huitzo, y en la Autopista Entronque Cd. Cuauhtémoc-Osiris, a la altura de la Plaza de Cobro Zacatecas

Autopista México-CuernavacaAutopista México-Cuernavaca. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención conductores! Afectaciones en carreteras: manifestantes en Tehuacán-Oaxaca, accidente en México-Querétaro y cierre en Guadalajara-Colima.

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