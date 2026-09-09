Tránsito, Accidentes, Afectaciones y Problemas Viales en la en la México-Querétaro
Esta vía de acceso a la Ciudad de México presenta algunos problemas viales a lo largo de sus más de 200 kilómetros de extensión
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Esta vía de acceso a la Ciudad de México presenta algunos problemas viales a lo largo de sus más de 200 kilómetros de extensión
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Con el fin de que evites problemas en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad del centro del país.
En las primeras horas de este miércoles, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional informaron sobre afectaciones por un choque a las 7:16 horas, en el km 80, dirección CDMX, sin embargo, ya fue atendido y el tramo opera de manera normal. También en el km 33 hay carga vehicular en dirección a CDMX.
A las 3:38 horas, en el km 68, dirección a CDMX, se atendió un choque contra muro central y salida del camino de un automóvil, por lo que hubo afectaciones a los carriles de circulación.
Para mantenerte enterado, te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informaremos sobre la situación en diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.
La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
Con información de N+
ICM