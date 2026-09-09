Accidentes

Tránsito, Accidentes, Afectaciones y Problemas Viales en la en la México-Querétaro

Esta vía de acceso a la Ciudad de México presenta algunos problemas viales a lo largo de sus más de 200 kilómetros de extensión

Accidente en el km 42 de la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de cobro de TepotzotlánAccidente en el km 42 de la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de cobro de Tepotzotlán. Foto: X @GN_Carreteras

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