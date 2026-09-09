Accidentes

Explosión en Temascalcingo: Lista de Tragedias por Pirotecnia en Fiestas Patronales

La explosión en Santa María Canchesdá dejó 11 fallecidos y 82 personas atendidas por lesiones, según los reportes más recientes de autoridades estatales.

Explosiones de pirotecnia han dejado víctimas en fiestas patronales.Explosiones de pirotecnia han dejado víctimas en fiestas patronales. Foto: Cuartoscuro

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La explosión en Santa María Canchesdá dejó 11 fallecidos y 82 personas atendidas por lesiones, según los reportes más recientes de autoridades estatales

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