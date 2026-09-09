Accidentes

Choque en Teófilo Borunda Deja a Mujer Lesionada y Atrapada en Chihuahua

Una conductora fue rescatada por Bomberos y trasladada a un hospital tras un accidente en la ciudad de Chihuahua.

El automóvil compacto terminó sobre el camellón centralEl automóvil compacto terminó sobre el camellón central. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Choque en Teófilo Borunda deja a una mujer atrapada en su auto. Bomberos la rescatan y es llevada al hospital.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+