Choque en Teófilo Borunda Deja a Mujer Lesionada y Atrapada en Chihuahua

Una mujer resultó lesionada tras un accidente vial registrado en la avenida Teófilo Borunda, en el cruce con la calle San Pedro de Jesús, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con el informe de la Policía Vial, un vehículo compacto color gris circulaba por la calle San Pedro de Jesús e intentó cruzar la prolongación Teófilo Borunda.

En ese momento fue impactado por una camioneta color guinda que circulaba por la avenida, provocando que ambas unidades salieran proyectadas tras el choque.

El automóvil compacto terminó sobre el camellón central, mientras que la camioneta quedó con daños sobre el carril lateral izquierdo.

La conductora del vehículo compacto, de aproximadamente 40 años de edad, quedó atrapada dentro de la unidad y fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos para liberarla.

Posteriormente, la mujer fue trasladada a un hospital por una ambulancia particular que se encontraba cerca del lugar. El conductor de la camioneta, un joven de aproximadamente 20 años, resultó ileso y pudo salir del vehículo por su propio pie.

Agentes de la Policía Vial realizaron el peritaje correspondiente para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.