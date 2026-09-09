Seguridad

Riña Entre Trabajadores Deja a Hombre con 25 Puñaladas en Ciudad Juárez, Chihuahua

Un hombre fue trasladado a recibir atención médica tras una riña ocurrida afuera de una taquería en la colonia Lomas de San José.

El hombre lesionado fue trasladado para recibir atención médicaEl hombre lesionado fue trasladado para recibir atención médica. Foto: N+

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Riña en Ciudad Juárez: un hombre recibe 25 puñaladas afuera de una taquería. Las autoridades investigan el ataque.

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