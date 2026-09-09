Riña Entre Trabajadores Deja a Hombre con 25 Puñaladas en Ciudad Juárez, Chihuahua

Una riña entre dos hombres terminó con uno de ellos gravemente lesionado, luego de ser atacado presuntamente con un cuchillo en la colonia Lomas de San José, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los hechos ocurrieron al exterior de una taquería ubicada en el cruce de la calle Segunda de Querétaro y la avenida Tecnológico.

De acuerdo con la información proporcionada por el propietario del establecimiento, entre ambos trabajadores ya se habían registrado discusiones anteriormente.

Durante el enfrentamiento, uno de los involucrados habría sacado un cuchillo y atacado a su compañero, identificado como Erick, provocándole alrededor de 25 heridas.

El presunto agresor fue identificado como Everardo 'N', de 30 años, quien fue detenido por las autoridades tras la agresión y quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

El hombre lesionado fue trasladado para recibir atención médica, mientras las autoridades realizan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.