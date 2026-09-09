Seguridad

Mamá de Dafne Zapata la Recordará con Homenaje por su Cumpleaños 14 en Tamaulipas

La reunión contempla una misa, una visita al cementerio y posteriormente una cena en compañía de familiares, amigos y seres queridos

Madre de Dafne Zapata Prepara Homenaje por el Cumpleaños 14 en TamaulipasMadre de Dafne Zapata Prepara Homenaje por el Cumpleaños 14 en Tamaulipas. Foto: Alejandra Quintos

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La madre de Dafne Zapata organiza un homenaje en su 14º cumpleaños mientras enfrenta audiencias legales contra Gabriel 'N'.

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