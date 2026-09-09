Mamá de Dafne Zapata la Recordará con Homenaje por su Cumpleaños 14 en Tamaulipas

Con motivo del que sería el cumpleaños número 14 de Dafne Zapata Quintos, su madre, Alejandra Quintos, extendió una invitación a familiares, amigos y a la comunidad de El Mante para acompañarlos en una jornada conmemorativa en memoria de la menor.

La reunión contempla una misa, una visita al cementerio y posteriormente una cena en compañía de familiares, amigos y seres queridos.

La madre de la menor Dafne Zapata Quintos, también informó que se llevarán a cabo las audiencias correspondientes al proceso legal contra Gabriel “N”, señalado por el presunto delito de violación agravada en agravio de su hija.

Las audiencias programadas se llevarán a cabo del 7 al 11 de septiembre. Alejandra Quintos, madre de la menor, manifestó su rechazo a cualquier intento de suspender o retrasar la audiencia programada para el 10 de septiembre, luego de que Gabriel “N” presuntamente solicitara posponerla, debido a que ese día Dafne cumpliría 14 años y desea vivir su duelo por la fecha.