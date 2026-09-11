Noches Frías y Días Más Cortos: Así Cambiará el Clima en México con la Llegada del Otoño 2026

El otoño 2026 llegará oficialmente a México el próximo martes 22 de septiembre a las 18:06 horas, tiempo del centro del país, momento en que el Sol cruzará el ecuador celeste en su recorrido aparente hacia el sur.

Se trata de un instante preciso en el que el Sol queda alineado con el ecuador celeste, el plano imaginario que divide a la Tierra por la mitad.

La estación se prolongará durante poco más de 89 días, hasta el 21 de diciembre, cuando el solsticio de invierno marque su fin.

Con este cambio de estación, el país comenzará a experimentar una serie de fenómenos meteorológicos característicos de la temporada.

Días más cortos, noches más largas. El equinoccio marca el inicio del otoño en el hemisferio norte y despide los días cálidos para dar paso a temperaturas frescas.

A partir de esa fecha, la cantidad de luz solar disminuirá de forma gradual día con día, mientras las noches se extienden cada vez más.

Durante las noches también se registrará un marcado descenso de las temperaturas.

Es porque la inclinación del eje terrestre provoca que los rayos solares incidan con menor intensidad, lo que se traduce en un enfriamiento más marcado durante las madrugadas y primeras horas del día, aun cuando las tardes conserven cierta calidez.

Por ello, con la llegada del otoño, se recomienda a la población comenzar a ajustar su vestimenta y hábitos ante el descenso gradual de las temperaturas, especialmente durante las noches y las primeras horas de la mañana.

AMP