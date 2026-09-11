Un hombre identificado como Sergio 'N', de entre 40 y 50 años de edad, falleció en el Hospital General Dr. Salvador Chavarría, en Piedras Negras, luego de haber sido trasladado de emergencia desde su domicilio ubicado sobre la calle Portes Gil, en la colonia Presidentes.

De acuerdo con los primeros reportes, Sergio 'N' habría presentado una posible intoxicación por enervantes, además de una probable falla cardíaca y síntomas compatibles con un golpe de calor, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para trasladarlo a recibir atención médica.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al domicilio luego de recibir el reporte de una persona que requería atención médica. Al llegar, brindaron los primeros auxilios al hombre y posteriormente realizaron su traslado de emergencia al Hospital General Dr. Salvador Chavarría.

Una vez en el hospital,Sergio 'N' recibió atención por parte del personal médico; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, su estado de salud se complicó y finalmente perdió la vida mientras permanecía bajo atención médica.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del fallecimiento y será mediante las investigaciones, así como los estudios médicos y periciales correspondientes, que se determine la causa exacta de la muerte, debido a que hasta el momento se manejan diversas posibilidades.