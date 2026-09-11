Seguridad

Muere Hombre por Presunta Intoxicación en Hospital de Piedras Negras, Coahuila

Paramédicos atendieron a un Sergio 'N' con posibles efectos derivados del consumo de enervantes y síntomas compatibles con un golpe de calor

Muere Hombre por Presunta Intoxicación en Hospital de Piedras Negras, CoahuilaEl hombre falleció en las instalaciones del Hospital General Dr. Salvador Chavarría. Foto: N+

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