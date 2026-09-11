Integrantes de Comunidad Trans Bloquean Reforma y Protestan en Sede de Segob en CDMX

Lo que inició como un bloqueo en el Eje Central y Avenida Juárez, en el Centro de la Ciudad de México, terminó con pintas y destrozos en Paseo de la Reforma. Las manifestantes piden a las autoridades que atiendan sus demandas.

Esta tarde, algunas integrantes de la comunidad trans paralizaron la circulación en el primer cuadro de la ciudad. En este punto, indicaron que tenían una mesa de diálogo con representantes de la Secretaría de Gobernación, pero no las han recibido.

Luego de permanecer varias horas en el punto, decidieron avanzar hacia las instalaciones de la dependencia en Bucareli, sin embargo, durante su paso por Reforma, causaron diversas afectaciones.

Las manifestantes realizaron pintas en la fachada de las oficinas del SAT, ubicadas en El Caballito, así como en la estación del Metrobús que lleva el mismo nombre del monumento. No obstante, en esta parada de la Línea 7 con dirección a Campo Marte, rompieron algunos cristales con ayuda de piedras.

Ante estos hechos, el personal de seguridad vial determinó cerrar el paso en ese tramo de la avenida, lo que ya genera problemas de movilidad para automovilistas y personas que tratan de llegar a puntos importantes como avenida Insurgentes, Chapultepec y Auditorio.

Paseo de la Reforma se encuentra cerrado a la altura de Bucareli debido a una concentración de manifestantes.



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Durante su movilización, las inconformes exigieron que se atienda a la comunidad tal y como se comprometieron. Lo anterior, porque la reunión es para poner sobre la mesa políticas públicas que les permitan tener una vida libre de violencia y de discriminación.

Un grupo de manifestantes permanece en carriles centrales y laterales en un bloqueo en Paseo de la Reforma, donde instalan carpas con la intención de realizar un campamento. La otra parte del contingente acudió al exterior de la Segob para manifestarse. En ese lugar, ataron una lona a las rejas de seguridad del inmueble y posteriormente le prendieron fuego.

Luego de estos actos se retiraron del sitio y avanzaron sobre Paseo de la Reforma, pero está vez, con dirección a la avenida Insurgentes, donde hicieron una parada en la Torre del Bienestar para hacer pintas y destrozos. Finalmente, volvieron al bloqueo en inmediaciones de El Caballito.

Alrededor de las 18:00 horas tendrán una mesa de trabajo con autoridades de la Segob y con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).

EPP