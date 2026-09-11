Seguridad

Integrantes de Comunidad Trans Bloquean Reforma y Protestan en Sede de Segob en CDMX

Las personas inconformes aseguran que autoridades capitalinas no han respetado una mesa de diálogo

Manifestantes trans realizan pintas y destrozos en Reforma, CDMXFoto: N+
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Manifestantes Realizan Pintas y Rompen Vidrios en Inmediaciones de Reforma CDMX