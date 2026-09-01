Cultura

Así se Celebrará el Grito de Independencia 2026 en Izúcar de Matamoros, Puebla

Las autoridades dieron a conocer las actividades que se realizarán con motivo de las fiestas patrias en el primer municipio de la mixteca poblana.

Grito Independencia 15 Septiembre 2026 Izúcar de Matamoros Puebla Artista Invitado Patrulla 81Actividades de las Fiestas Patrias 2026 en Izúcar de Matamoros, Puebla. Foto: Facebook Gobierno de Izúcar de Matamoros

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Izúcar de Matamoros celebra a lo grande el Grito de Independencia 2026. Conoce el programa completo: carreras, ballet folclórico y el esperado Baile Popular.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+