Así se Celebrará el Grito de Independencia 2026 en Izúcar de Matamoros, Puebla

Se acerca la celebración de un aniversario más de la Independencia de México, y algunos municipios poblanos ya dieron a conocer las actividades con las que lo conmemorarán, tal es el caso de Izúcar de Matamoros.

En N+ Puebla te damos a conocer las actividades que se realizarán el próximo 15 de septiembre de 2026, además del grupo invitado que amenizará el Baile Popular después del grito.

Las acciones iniciarán desde las 06:00 horas con el Izamiento de Bandera, continuando a las 09:00 con la Carrera de Triciclos, mientras que a las 12:00 dará inicio la Verbena Popular.

Las actividades se reanudarán a las 16:00 horas con el Encendido del Fuego Simbólico, a las 17:00 se llevará a cabo la Carrera de Antorchas, y a las 18:00 se realizará la Cabalgata de la Independencia “Izúcar 2026” y el Arriamiento de Bandera.

A las 18:30 horas se presentará el Ballet Folclórico Nacional de Antorcha Popular, mientras que a las 20:00 se realizará la Reapertura de los Arcos de Santiago Apóstol, siendo el turno de amenizar a las 20:15 a Póker de Voces y el Mariachi Alma Ranchera.

A las 22:30 horas se realizará el Abanderamiento de Autoridades Auxiliares, iniciando el Programa Solemne del Grito de Independencia de México a las 22:45 horas, para finalizar a las 23:30 con un Baile Popular amenizado por el grupo Patrulla 81.

Para conocer más sobre las actividades que se realizarán durante las Fiestas Patrias en esta demarcación puedes consultar la página de Facebook Gobierno de Izúcar de Matamoros.

Con información de N+

GMAZ