Fraude y Extorsión Son Ahora los Principales Delitos en México: ENVIPE 2026 Revela Datos

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 reveló una reconfiguración en los principales delitos que se comenten en México; ahora, el fraude y la extorsión son los focos de la actividad criminal de nuestro país.

Durante la presentación de los resultados de la Encuesta, que corresponden a cifras del año pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que en 2025 se estimaron 33.8 millones de delitos, asociados con 23 millones de víctimas, lo que equivale a una tasa de 34 mil 442 delitos por cada 100 mil habitantes.

Los cuatro tipos de delitos más frecuentes fueron el fraude, la extorsión, el robo o asalto en calle o transporte público y las amenazas.

En conferencia de prensa, el vicepresidente del INEGI, Adrián Franco, dijo que la encuesta dio imágenes de la evolución y cambio de los fenómenos del crimen en México.

Ejemplificó que en 2024, cerca del 40% de los delitos estaba integrado principalmente por robo y asaltos en la calle y el transporte público, mientras que en 2025 hubo una reconfiguración y el 44% del total de los ilícitos fueron el fraude y la extorsión.

Detalló que de las 32 entidades del país, en 27 el fraude fue el delito número 1, en tres la extorsión y solo en dos el robo y asalto en calle o transporte público.

“Fraude y extorsión se convierten en los focos principales de la actividad criminal de nuestro país”, indicó.

Franco expuso que se trata de una configuración importante que implica que se tengan cambios en las estrategias y políticas públicas por parte de las autoridades del país.

Ejemplificó que es necesario un cambio en el estado de fuerza, es decir, que haya policías que privilegien el análisis y la inteligencia para atacar estos delitos.

También en la manera de combatirlos porque se trata de “delitos invisibles para la autoridad”, ya que la mayoría de las extorsiones son telefónicas y la mayoría de los fraudes son electrónicos.

De acuerdo con el funcionario, el crecimiento del fraude es una de las principales preocupaciones a nivel mundial.

El #INEGI presenta los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026. La información incluye tanto las experiencias de las víctimas de un delito durante 2025 como la percepción sobre la seguridad pública y el desempeño de… pic.twitter.com/u2dLdjfOrY — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 10, 2026

La ENVIPE reveló también otros datos como la victimización; dio a conocer que en 2025, en al menos 11.7 millones de hogares (28.5 % del total del país), un integrante fue víctima de delito.

Según sexo, la prevalencia fue de 22 mil 539 víctimas por cada 100 mil mujeres y de 24 mil 555 por cada 100 mil hombres.

Sobre la prevalencia en las entidades, reveló que las tasas más altas ocurrieron en la Ciudad de México, con 34 mil 930 (por cada 100 mil habitantes); el estado de México, con 31 mil 889; y Puebla, con 26 mil 164. Mientras que las tasas más bajas se presentaron en Chiapas, con 13 mil 462; en Veracruz, con 14 mil 171; y en Zacatecas, con 15 mil 733.

Pero además, la CDMX también encabezó la lista de entidades con mayor prevalencia delictiva tanto para hombres como para mujeres, seguida del Estado de México. En contraste, la menor prevalencia delictiva se registró en Chiapas y Veracruz.

Respecto a la percepción de inseguridad, la ENVIPE reveló que de entre febrero y abril de 2026, el 60.7% de la población de 18 años y más consideró la inseguridad como el problema más grave. Siguieron la salud (36.7%) y el aumento de precios (33.8%).

En el mismo periodo de 2026, 74% de la población consideró que vivir en su entidad federativa era inseguro debido a la delincuencia (la cifra resultó inferior a la de 2025). La percepción de inseguridad en el ámbito municipal o en la demarcación territorial y en la colonia o localidad también disminuyó de manera significativa, dijo el INEGI.

La percepción más alta de inseguridad en entidades federativas se presentó en el estado de México, con 90.0 %; Morelos, con 88.7 %; y Tabasco, con 87.6%. Por el contrario, la más baja se registró en Coahuila, con 27.8%; Yucatán, con 35.5%; y Aguascalientes, con 41%.

En 2025, las actividades cotidianas que la población dejó de hacer con mayor frecuencia fueron permitir que menores de edad del hogar salieran sin compañía y salir de noche, con 62.8 y 44.7%, respectivamente.

SPB