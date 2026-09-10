Seguridad

Fraude y Extorsión Son Ahora los Principales Delitos en México: ENVIPE 2026 Revela Datos

El año pasado se estimaron 33.8 millones de delitos, asociados con 23 millones de víctimas, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública

Operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tras hecho delictivo en enero 2024. Foto: CuartoscuroOperativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tras hecho delictivo en enero 2024. Foto: Cuartoscuro
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